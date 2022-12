Micro-entreprise : mes premiers pas d’entrepreneur SQY CUB Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

Micro-entreprise : mes premiers pas d’entrepreneur SQY CUB, 8 février 2023, Guyancourt. Micro-entreprise : mes premiers pas d’entrepreneur Mercredi 8 février 2023, 14h30 SQY CUB

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par Lina Hadid & Denis Deletoille – ADIE SQY CUB 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France Comment créer une entreprise en toute simplicité ? Rencontrez les conseillers de l’ADIE pour tout savoir sur les bases de la micro-entreprise en matières sociale, fiscale et financière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-08T14:30:00+01:00

2023-02-08T16:30:00+01:00

