4 clés pour communiquer avec la vidéo Jeudi 2 février 2023, 09h30 SQY CUB

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par Claude Bigeon, Journaliste et vidéaste, La Forge et Olivia Charrade, Consultante en marketing digital, Commerce d’exception SQY CUB 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France La vidéo ? une arme incontournable pour communiquer aujourd’hui sur votre entreprise, vos produits et services.

Préparez, filmez, montez et publiez vos vidéos vous-même ! Méthode, conseils et astuces avec Claude Bigeon, Journaliste et vidéaste, La Forge et Olivia Charrade, Consultante en marketing digital, Commerce d’exception

2023-02-02T09:30:00+01:00

2023-02-02T11:00:00+01:00

