Journée : Réussir son approche commerciale Mardi 24 janvier 2023, 09h30 SQY CUB

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par Patricia Peres – Lystal Consulting SQY CUB 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France Trouver ses prospects, prendre contact, relancer, présenter son prix, argumenter, contrer les objections… le chemin qui va du prospect au client ne s'improvise pas. Méthodologie, conseils et exercices pratiques sont au programme de cette journée de formation sur mesure, encadrée par une coach expérimentée. Développez vos compétences !

/! Places limitées

