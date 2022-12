Entreprendre dans l’artisanat SQY CUB Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

Entreprendre dans l'artisanat Mercredi 11 janvier 2023, 11h00 SQY CUB

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par Elvire Bossard & Paul Le Brigand – CMA IDF – Yvelines SQY CUB 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France Vous souhaitez faire de votre passion votre métier, vous lancer dans un l’artisanat d’Art, un métier de service, du bâtiment ou de l’alimentation ? vous envisagez une reconversion ou vous projetez de reprendre un commerce artisanal ?

Participez à cet atelier animé par la Chambre des Métiers de l’Artisanat afin de connaitre les pré-requis, l’investissement nécessaire, les modes de financement possibles et toutes les étapes pour vous installer !

Animé par Elvire Bossard & Paul Le Brigand – CMA IDF – Yvelines

2023-01-11T11:00:00+01:00

2023-01-11T12:30:00+01:00

