Afterwork – Le métavers : j’y vais, j’y vais ? SQY CUB Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

Afterwork – Le métavers : j’y vais, j’y vais ? SQY CUB, 6 décembre 2022, Guyancourt. Afterwork – Le métavers : j’y vais, j’y vais ? Mardi 6 décembre, 18h00 SQY CUB

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par M. Beaudoin-Lafon – Lisn/Université de Paris-Saclay, Emmanuel Icart – Scale 1 Portal & P.Gauffeny – Gauff’ast SQY CUB 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France Le Métavers ? Il est annoncé comme le prochain espace à coloniser, avec un potentiel infini pour les entreprises dans le but de concevoir, de développer et de commercialiser de nouveaux produits ou services.

Prenez l’avis d’experts et de professionnels qui démystifieront le concept, pour le rendre compréhensible par chacun. Intervenants : Michel Beaudouin-Lafon, chercheur au Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique – Université Paris-Saclay & Emmanuel Icart, Président Scale-1 Portal. Animation : Pascal Gauffeny, GAUFF’ast

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-06T18:00:00+01:00

2022-12-06T19:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu SQY CUB Adresse 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Ville Guyancourt lieuville SQY CUB Guyancourt Departement Yvelines

SQY CUB Guyancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/

Afterwork – Le métavers : j’y vais, j’y vais ? SQY CUB 2022-12-06 was last modified: by Afterwork – Le métavers : j’y vais, j’y vais ? SQY CUB SQY CUB 6 décembre 2022 Guyancourt SQY Cub Guyancourt

Guyancourt Yvelines