Des opportunités business pour les J.O : découvrez la plateforme ESS 2024 SQY CUB Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

Des opportunités business pour les J.O : découvrez la plateforme ESS 2024 SQY CUB, 18 novembre 2022, Guyancourt. Des opportunités business pour les J.O : découvrez la plateforme ESS 2024 Vendredi 18 novembre, 09h30 SQY CUB

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par Nathan Bonati, Agence des Économies Solidaires, Arnaud Courtier & Anne Charlin, SQY SQY CUB 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France La plateforme ESS 2024 œuvre à favoriser l’accès des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), des entrepreneurs engagés et des TPE aux différents marchés liés à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Découvrez son fonctionnement et les opportunités liées aux JOP 2024. Animé par Nathan Bonati, Agence des Économies Solidaires, Arnaud Courtier & Anne Charlin, SQY

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T09:30:00+01:00

2022-11-18T10:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu SQY CUB Adresse 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Ville Guyancourt lieuville SQY CUB Guyancourt Departement Yvelines

SQY CUB Guyancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/

Des opportunités business pour les J.O : découvrez la plateforme ESS 2024 SQY CUB 2022-11-18 was last modified: by Des opportunités business pour les J.O : découvrez la plateforme ESS 2024 SQY CUB SQY CUB 18 novembre 2022 Guyancourt SQY Cub Guyancourt

Guyancourt Yvelines