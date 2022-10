Comment protéger votre propriété intellectuelle ? SQY CUB Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Comment protéger votre propriété intellectuelle ? Mercredi 9 novembre, 10h30 SQY CUB

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par Maryse Said Abdallah & Stanislas de Lapasse – INPI SQY CUB 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France Outil stratégique pour l’entreprise, la propriété intellectuelle a été créée pour protéger les droits et intérêts des créateurs. Découvrez la boîte à outils et les bonnes pratiques à mettre en place pour mieux sécuriser vos actifs immatériels : brevet, marque, dessin et modèle. Profitez de la présence de nos experts pour prendre un rendez-vous individuel et personnalisé l’après-midi même, sur rendez-vous préalable au 01 39 30 51 30 Animé par Maryse Said Abdallah & Stanislas de Lapasse – INPI

