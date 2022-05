SQUID + RANK-O Laval, 22 mai 2022, Laval.

SQUID + RANK-O Laval

2022-05-22 20:30:00 – 2022-05-22 02:00:00

Laval Mayenne

18 EUR Squid (France / Indie Rock)

Fier étendard – avec d’autres combos à guitares déjà essentiels (Black country new road, Fontaines DC, Black midi, Idles…), d’une sacrée déferlante électrique outre-manche, la formation de Brighton n’a eu besoin que d’un seul disque (Bright green field, album de l’année 2021 chez Les Inrocks) pour nous mettre KO debout. Sec et nerveux, leur rock arty aux riffs anguleux sait aussi déborder la zone de confort du post-punk en y agrégeant, sur d’hallucinants titres-fleuves, des éléments du krautrock ou du free-jazz et une liberté d’exécution qui explose les codes, révélant des terres vierges de l’indie rock. Terriblement excitant !

Rank-O (France / Après-punk)

Musique par essence en constante mutation, le rock n’est jamais aussi grisant que lorsque son corps est éparpillé façon puzzle, soumis à toutes les tensions sismiques qui peuvent l’agiter, du punk au post-rock, du noise au math-rock. C’est là, précisément, le pedigree à fort voltage du quatuor tourangeau, qui vient de frapper fort avec un premier album (De Novo) sonnant comme un coup de maître. Avec le feu sacré des figures tutélaires – Sonic Youth, Pixies ou Talking Heads en tête – Rank-O prend un pied monstre à faire jouir les amplis sur des compos à tiroirs où s’affrontent technique renversante et folles pointes de vitesse, créativité hors-normes et alchimie des dissonances. Banco, Rank-O !

