Squatt Palace aux Disquaires Les Disquaires Paris, jeudi 7 mars 2024.

Le jeudi 07 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

PAF : 5 euros.

Retrouvez le collectif Paris Nest et le groupe Squatt Palace pour un concert rap à Paris le jeudi 7 mars, aux Disquaires !

Originaire des Alpes grenobloises, le Squatt Palace chante la fête, l’amour et les doutes d’une génération tourmentée. La voix, la guitare et le clavier live donnent naissance à une musique poétique, sincère et moderne, à mi-chemin entre rap et pop-rock.

Parce qu’il ne veut ni choisir, ni renoncer, le Squatt Palace se réinvente en 2024 avec un nouveau projet pluriel, aux couleurs de l’ARC-EN-CIEL. Ne vous attendez à rien, préparez-vous à tout.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Contact : https://www.helloasso.com/associations/paris-nest-asso/evenements/concert-paris-nest-x-squatt-palace-x-les-disquaires

Squatt Palace