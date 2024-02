Squash 3e journée de Championnat de France par équipes Espace Squash Royan, samedi 9 mars 2024.

Notre équipe masculine 1, emmenée par Macéo Lévy et Axel Diet, reçoit La Rochelle (derby !) et Lille. Côté féminines, Royan reçoit Toulouse (TOAC) et la Garenne Colombes.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 19:00:00

Espace Squash 18 rue Henri Dunant

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

L’événement Squash 3e journée de Championnat de France par équipes Royan a été mis à jour le 2024-02-20 par Mairie de Royan