Les Enchanteuses en concert ! Square Villebois-Mareuil Rennes, 7 juillet 2023, Rennes.

Les Enchanteuses en concert ! Vendredi 7 juillet, 20h00 Square Villebois-Mareuil Gratuit

Trois voix féminines accompagnées par Vincent Messé, un musicien hors pair qui manie aussi bien la guitare que le trombone, ou encore les percussions.

Soprano pour Isabelle Boussion, alto pour Carole Deslandes et plutôt médium pour Véronique Renard, également au piano et à la contrebasse… Les « Trois dames », comme elles aiment à se présenter ainsi, offrent des registres vocaux complémentaires qui donnent du rythme et du peps au répertoire. Se baladant avec facilité des Amants de Saint-Jean à La Gadoue de Jane Birkin, tout en passant par Battez-vous des Brigitte ou encore Radioactive d’Imagine Dragon, ce truculent trio offre également de belles pages musicales empruntées à la Môme Piaf, Bruno Mars et Adèle.

Un répertoire à l’image de ce que sont ces trois artistes qui s’entendent à merveille en offrant humour, énergie et plein de surprises. À déguster sans modération.

Square Villebois-Mareuil Square Villebois Mareuil, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T20:00:00+02:00 – 2023-07-07T22:00:00+02:00

