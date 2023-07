Cet évènement est passé L’école est finie ! Fête du square Villebois Mareuil Square Villebois-Mareuil Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes L’école est finie ! Fête du square Villebois Mareuil Square Villebois-Mareuil Rennes, 7 juillet 2023, Rennes. L’école est finie ! Fête du square Villebois Mareuil Vendredi 7 juillet, 16h30 Square Villebois-Mareuil Gratuit De 16h30 à 21h

Le collectif Arthur Fontaine organise la fête du square de Villebois Mareuil Ouvert tous et gratuit ! Animations, lectures, jeux, maquillage, henné, à partir de 16h30 Chansons Guitares et voix de 18h à 19h30 ( Venez avec votre guitares et/ou vos voix !) Apportez un plat à partager ou votre pique-nique . Les boissons sont offertes. CONCERT à partir de 20 H : Groupe Les Enchanteuses Square Villebois-Mareuil Square Villebois Mareuil, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

