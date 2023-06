FÊTE DE LA MUSIQUE Square Tinsault Jussy, 24 juin 2023, Jussy.

Jussy,Moselle

La Fête de la Musique organisée par les Associations de Jussy et de Sainte-Ruffine

Au programme

– Les Gagarines (élèves de l’Ecole de Musique de Woippy) ensemble jazz

– Tok groupe de musique pop rock

– Quentin danse Michaël

– Sylvain Knecht revisite Bobby Lapointe

Restauration et buvette.. Tout public

Samedi 2023-06-24 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-24 . 0 EUR.

Square Tinsault

Jussy 57130 Moselle Grand Est



Fête de la Musique organized by the Jussy and Sainte-Ruffine Associations

On the program

– Les Gagarines (students of the Ecole de Musique de Woippy) jazz ensemble

– Tok pop rock band

– Quentin danse Michaël

– Sylvain Knecht revisits Bobby Lapointe

Catering and refreshments.

Fiesta de la Música organizada por las asociaciones Jussy y Sainte-Ruffine

En el programa

– Conjunto de jazz Les Gagarines (alumnos de la Escuela de Música de Woippy)

– Tok pop rock band

– Quentin danse Michaël

– Sylvain Knecht revisita a Bobby Lapointe

Comida y refrescos.

Die Fête de la Musique, organisiert von den Vereinen von Jussy und Sainte-Ruffine

Auf dem Programm

– Les Gagarines (Schüler der Ecole de Musique de Woippy) Jazzensemble

– Tok Gruppe mit Pop-Rock-Musik

– Quentin tanzt Michaël

– Sylvain Knecht interpretiert Bobby Lapointe neu

Restauration und Erfrischungsstände.

Mise à jour le 2023-05-31 par AGENCE INSPIRE METZ