Nogent-sur-Marne – Bourse aux Vélos Square Tino Rossi, 28 mai 2023, Nogent-sur-Marne. Nogent-sur-Marne – Bourse aux Vélos Dimanche 28 mai, 09h00 Square Tino Rossi Entrée libre, inscription recommandée. Après une première édition courronée de succès, l’antenne MDB Nogent Le Perreux remet le couvert avec ses partenaires, l’association Les Vélos du Viaduc, le vélociste Quai des Cycles et la ville de Nogent-sur-Marne pour proposer une nouvelle bourse aux vélos, le dimanche 28/05. 09h00-12h30 : dépôt des vélos.

14h00-17h00 : mise en vente des vélos. Pré-inscription recommandée en ligne : https://mdb-idf.org/reservation-creneau-vendeur-pour-la-bourse-aux-velos-de-nogent-2023/ Deux vélos max/personne. Vélos en état de rouler. Contrôle technique au dépôt des vélos.

