La Grande Tablée d’Aubervilliers Square Stalingrad Aubervilliers, 8 juillet 2023, Aubervilliers.

ATELIERS DE TRANSMISSION CULINAIRE ET GRAND REPAS FESTIF À PRIX LIBRE

Une série d’ateliers de transmission culinaire réalisée simultanément dans différents lieux et en partenariat avec plusieurs associations de la ville, suivie d’un grand repas ouvert à tou.te.s le soir même.

Et que serait la Grande Tablée sans musique ?

Avec ses 70 tables, 140 mètres de nappes dépareillées, une quinzaine de propositions au menu, cette Grande Tablée est accompagnée d’un concert. Un temps de rencontre en toute convivialité pour profiter d’une longue soirée d’été.

L’événement est pensé avec une attention particulière à l’environnement et propose aux participant.e.s un défi “zéro déchet” : iels sont invité.e.s à venir avec leur propre vaisselle, et à utiliser un espace vaisselle à disposition sur place, c’est donc un événement sans vaisselle jetable !

Et cette année, la Grande Tablée sera aussi l’occasion d’une première découverte et dégustation à grande échelle de la spécialité culinaire albertivillarienne que nous tentons de créer avec vous depuis quelques mois !! Un an après le lancement du projet Mi-Figue Mi-chou, et plusieurs stages d’expérimentations culinaires, le 8 juillet, on transmet, on présente, on goutte, on partage ! En atelier ou simplement à déguster le soir, ne manquez pas cette première présentation officielle, et venez nous faire vos retours !

Ateliers dans l’après-midi (14h/17h) gratuit sur inscription.

Voir le détail sur le site des Poussières : lespoussieres.com

Repas à petit prix à partir de 19h !

Concert de la Fanfare au Carreau à 20h

Vous souhaitez proposer un atelier ? Ouvrir votre cuisine ? Nous aider le jour J ?

Contactez nous au 09.51.04.89.52 ou sur contact@lespoussieres.com

Square Stalingrad 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T19:00:00+02:00 – 2023-07-08T22:00:00+02:00

©Florène Arribas