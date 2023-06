Festival des Essentiels 2023 : concert « Les Dames de la Joliette » Square Séverine, Porte de Bagnolet Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Festival des Essentiels 2023 : concert « Les Dames de la Joliette » Square Séverine, Porte de Bagnolet Paris, 12 août 2023, Paris. Festival des Essentiels 2023 : concert « Les Dames de la Joliette » Samedi 12 août, 19h00 Square Séverine, Porte de Bagnolet Entrée libre Les 5 Dames de la Joliette venues de 5 régions de la Méditerrannée choisissent d’investir en musique des chants traditionnels de femmes de Gallice. Tantôt chant de travail, d’amour ou de révolte, elles jouent avec les éléments du quotidien comme de matières à musique. Square Séverine, Porte de Bagnolet 7 Rue le Vau 75020 Paris Paris 75020 Quartier Saint-Fargeau Île-de-France 0758918949 https://festivaldesessentiels.org M° ou tramway Porte de bagnolet Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Les Dames de la Joliette

Festival des Essentiels 2023 : concert « Les Dames de la Joliette »
Square Séverine, Porte de Bagnolet Paris
12 août 2023