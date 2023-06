Festival des Essentiels 2023 : théâtre tout public « La Vraie Vie des Pirates » de Afag Théâtre Square Séverine, Porte de Bagnolet Paris, 12 août 2023, Paris.

Festival des Essentiels 2023 : théâtre tout public « La Vraie Vie des Pirates » de Afag Théâtre Samedi 12 août, 16h30 Square Séverine, Porte de Bagnolet Entrée libre

La compagnie AFAG théâtre aime raconter les histoires. La vraie vie des pirates nous lance le sabre à la main à l’abordage de la piraterie et de la rue.

« Si on aime bien les Pirates, c’est pas seulement parce qu’ils ont inventé la sécurité sociale et la caisse de retraite, ni parce qu’ils n’aimaient pas les types qui vivent dans des palais, c’est surtout parce qu’ils ont rendu possible l’impossible, ils ont inventé une autre façon de vivre ».

Square Séverine, Porte de Bagnolet 7 Rue le Vau 75020 Paris Paris 75020 Quartier Saint-Fargeau Île-de-France 0758918949 https://festivaldesessentiels.org M° ou tramway Porte de bagnolet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-12T16:30:00+02:00 – 2023-08-12T17:30:00+02:00

©Afag Théâtre