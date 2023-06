Festival des Essentiels 2023 : Opéra dans le quartier, par le CALMS Square Séverine, Porte de Bagnolet Paris, 12 août 2023, Paris.

Festival des Essentiels 2023 : Opéra dans le quartier, par le CALMS Samedi 12 août, 15h00, 18h00 Square Séverine, Porte de Bagnolet Entrée libre

Opéra Dans le quartier est un programme de démocratisation de l’art lyrique dans les quartiers prioritaires. Il permet d’amener sous les fenêtres des habitants les plus isolés et les publics éloignés de la culture, l’art lyrique à travers des thématiques actuelles et une approche accessible. Le chant lyrique, le piano et l’opéra au pied des immeubles, car la beauté de la musique classique est à portée d’oreille de toutes et tous. Nadège Meden, soprano déplace l’opéra dans les quartiers populaires. Un piano, 3 chanteuses et chanteurs des extraits d’Opéra… une initiation pour amener chaque passant volontaire à intégrer le choeur final !

Square Séverine, Porte de Bagnolet 7 Rue le Vau 75020 Paris Paris 75020 Quartier Saint-Fargeau Île-de-France 0758918949 https://festivaldesessentiels.org M° ou tramway Porte de bagnolet

