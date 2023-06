Festival des Essentiels 2023 : démonstration et initiation au tae kwen doe Square Séverine, Porte de Bagnolet Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Festival des Essentiels 2023 : démonstration et initiation au tae kwen doe Square Séverine, Porte de Bagnolet Paris, 12 août 2023, Paris. Festival des Essentiels 2023 : démonstration et initiation au tae kwen doe Samedi 12 août, 15h00 Square Séverine, Porte de Bagnolet Entrée libre Démonstration et initiation au tae kwen doe, ouvertes à tout le monde. Square Séverine, Porte de Bagnolet 7 Rue le Vau 75020 Paris Paris 75020 Quartier Saint-Fargeau Île-de-France 0758918949 https://festivaldesessentiels.org M° ou tramway Porte de bagnolet Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-12T15:00:00+02:00 – 2023-08-12T16:30:00+02:00

2023-08-12T15:00:00+02:00 – 2023-08-12T16:30:00+02:00 ©Club Du Dragon Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Square Séverine, Porte de Bagnolet Adresse 7 Rue le Vau 75020 Paris Ville Paris Lieu Ville Square Séverine, Porte de Bagnolet Paris

Square Séverine, Porte de Bagnolet Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Festival des Essentiels 2023 : démonstration et initiation au tae kwen doe Square Séverine, Porte de Bagnolet Paris 2023-08-12 was last modified: by Festival des Essentiels 2023 : démonstration et initiation au tae kwen doe Square Séverine, Porte de Bagnolet Paris Square Séverine, Porte de Bagnolet Paris 12 août 2023