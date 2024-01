Festival de la Crue Square Sarret de Grozon Arbois, vendredi 16 août 2024.

Arbois Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-16

fin : 2024-08-17

Édition 2024: programme à venir

La Crue c’est quoi ?

L’association naît en 2004 grâce à trois jeunes groupes de rock arboisiens. Ils investissent les caves Sarret de Grozon en Arbois et créent le Festival de la Crue du Rock. L’évenement prend vite de l’ampleur et sort des caves pour envahir le square chaque fin de mai. Après 10 ans de services et plus d’une quinzaine de concerts, les membres fondateurs s’éloignent de la région. La Crue entre en hibernation, jusqu’en 2019 quand les enfants du pays reviennent relancer tout cela.

Et on fait quoi ?

La Crue organise des concerts et événements culturels. Sont passés par chez nous : Lofofora, Marcel et son Orchestre, Black Bomb A, Parabellum, Tagada Jones, 7 Weeks…

Les objectifs :

– Proposer une programmation artistique éclectique pouvant plaire à un public large et familial

– Permettre à des artistes locaux de se produire sur scène aux côtés de musiciens d’autres régions/pays

– Renforcer l’image dynamique et culturelle de la ville d’Arbois et inviter les festivaliers à la découvrir

– Offrir à la jeunesse locale l’opportunité de s’impliquer dans un projet associatif culturel

.

Square Sarret de Grozon

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA