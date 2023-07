Scène ouverte et concert de M Prop Square Sarret de Grozon Arbois, 17 septembre 2023, Arbois.

Scène ouverte et concert de M Prop Dimanche 17 septembre, 14h00 Square Sarret de Grozon Entrée libre

Au programme de cet après-midi dédié à la musique :

14h-17h : scène ouverte

Sur inscription avant le 29 août : accompagnement@lemoulinjura.fr

Set de 30 min par groupe

17h30 : Concert M Prop

La musique de Mr Prop est un mélange d’électro, de punk et de rock dans lequel il aborde avec ardeur et sans aucune censure les sales sujets de société et passe au karcher les petites histoires qui nous préoccupent. Des titres bourrés de textes réalistes, de percussions et de riffs de guitare bien sentis.

À écouter : https://youtu.be/mwWYDnxmIec

Un bar et des foodtrucks seront sur place. En cas de pluie, un repli en intérieur est prévu à la halle sportive du champ de Mars, mais la scène ouverte sera annulée.

Cet événement est organisé en partenariat avec La Crue, Le Moulin, Musiques au Cœur et Le Pélican.

Square Sarret de Grozon Rue du vieil hôpital 39600 Arbois Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « mailto:accompagnement@lemoulinjura.fr »}, {« data »: {« author »: « MPROP », « cache_age »: 86400, « description »: « » Soiru00e9e bu00eates Cafu00e9 du Centre » @mprop5926nouai C vrai … les ptis chefs y nous gavent », « type »: « video », « title »: « PETIT CHEF … Live in Polac ( mate sur une carte .. et appelle nous ) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/mwWYDnxmIec/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=mwWYDnxmIec », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCDW4CYKEY1AE23u6ZrH5GwA », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/mwWYDnxmIec »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

© Isabelle Beauquis