Jura Brocante et dépôt-vente « Broc Music » Square Sarret de Grozon Arbois, 17 septembre 2023, Arbois. Brocante et dépôt-vente « Broc Music » Dimanche 17 septembre, 10h00 Square Sarret de Grozon Entrée libre Venez chiner pour trouver votre future trompette ou l’affiche de la dernière tournée des Négresses vertes et venez vous séparer de votre collection de vynils de Céline Dion pour repartir avec l’Encyclopédie du rock ou de nouvelles partitions !

9h-10h : accueil dépôt-vente.

10h-18h30 : brocante.

Réservation stand : 03 84 37 50 40 – www.lemoulinjura.fr

Stands : 2 € le mètre linéaire.

Accueil des exposants à partir de 8h. Square Sarret de Grozon Rue du vieil hôpital 39600 Arbois Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « http://www.lemoulinjura.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

