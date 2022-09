Levez les yeux vers les façades Art Déco Square Saint Martin Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons

Levez les yeux vers les façades Art Déco Square Saint Martin, 14 octobre 2022, Soissons. Levez les yeux vers les façades Art Déco Vendredi 14 octobre, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 Square Saint Martin

25 élèves maximum

Journées nationales de l’architecture Square Saint Martin Rue Saint-Martin 02200 Soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France Dans le centre-ville on trouve des bâtiments de toutes époques. Pour pouvoir les dater, observez tous les détails. Un décor de mosaïque, un garde-corps en fer forgé…. vous permettront de retrouver les immeubles construit après la Grande Guerre, en plein Art Déco. Armés de leurs livrets, vos élèves mèneront l’investigation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T09:00:00+02:00

2022-10-14T16:00:00+02:00 © Ville de Soissons

