Apéro-spectacle Bois ta lettre Square Rozier Espinasse-Vozelle, 22 juillet 2023, Espinasse-Vozelle.

Espinasse-Vozelle,Allier

A l’aide de visuels colorés et énigmatiques, un joyeux luron malicieux interpelle l’assemblée en jouant avec les lettres et les mots.

https://youtu.be/VgejB4vwwsQ.

2023-07-22 18:30:00 fin : 2023-07-22 20:00:00. .

Square Rozier

Espinasse-Vozelle 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



With the help of colorful, enigmatic visuals, a mischievous merryman challenges the audience by playing with letters and words.



Con la ayuda de coloridos y enigmáticos efectos visuales, un travieso alegre desafía al público jugando con letras y palabras.



Mithilfe von farbenfrohen und rätselhaften Bildern fordert ein fröhlicher, schelmischer Mann die Versammlung heraus, indem er mit Buchstaben und Wörtern spielt.



