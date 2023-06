Sur les (4) Chemin des cultures – Bandes dessinées avec Boris Hurtel Square Roser Aubervilliers Aubervilliers Catégories d’Évènement: Aubervilliers

Seine-Saint-Denis Sur les (4) Chemin des cultures – Bandes dessinées avec Boris Hurtel Square Roser Aubervilliers, 19 juillet 2023, Aubervilliers. Sur les (4) Chemin des cultures – Bandes dessinées avec Boris Hurtel 19 – 28 juillet Square Roser Entrée libre Bandes dessinées de Boris Hurtel

Activités de bande déssinées supervisé par Boris Hurtel en plein air.

Les activités auront lieu aussi à la maison du quartier de la plaine Saint-Denis ( 5 rue Saint-Just 93210 Saint-Denis) Square Roser 38 rue Gaetan Lamy 93300 Aubervilliers Aubervilliers 99300 Landy-Plaine – Marcreus – Pressensé Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T17:00:00+02:00 – 2023-07-19T18:00:00+02:00

2023-07-28T10:00:00+02:00 – 2023-07-28T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Square Roser Adresse 38 rue Gaetan Lamy 93300 Aubervilliers Ville Aubervilliers Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Square Roser Aubervilliers

Square Roser Aubervilliers Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubervilliers/

Sur les (4) Chemin des cultures – Bandes dessinées avec Boris Hurtel Square Roser Aubervilliers 2023-07-19 was last modified: by Sur les (4) Chemin des cultures – Bandes dessinées avec Boris Hurtel Square Roser Aubervilliers Square Roser Aubervilliers 19 juillet 2023