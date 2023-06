Sur les (4) Chemins des Cultures – Jeux du monde – Afrique – awalé Square Roser Aubervilliers, 19 juillet 2023, Aubervilliers.

Sur les (4) Chemins des Cultures – Jeux du monde – Afrique – awalé Mercredi 19 juillet, 17h00 Square Roser Entrée Libre

Jeux du monde – Afrique – awalé

Dans le cadre de l’Olympiade culturelle, la MLCA souhaite mettre en avant les jeux du monde pour valoriser les cultures, d’autres façons de se mesurer les uns aux autres et renouer avec la tradition de présentation de disciplines moins connues notamment dans le cadre des expositions universelles qui étaient concomitantes aux JO lors des premières éditions. L’awalé est le plus répandu des jeux de la famille mancala, ensemble de jeux africains de type « compter et capturer » dans lesquels on distribue des cailloux, graines ou coquillages dans des coupelles ou des trous, parfois creusés à même le sol.

Square Roser 38 rue Gaetan Lamy 93300 Aubervilliers Aubervilliers 99300 Landy-Plaine – Marcreus – Pressensé Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T17:00:00+02:00 – 2023-07-19T18:00:00+02:00

