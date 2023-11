Illumination du Village de Noël Square Rhin et Danube Saint-Germain-les-Belles, 8 décembre 2023, Saint-Germain-les-Belles.

Saint-Germain-les-Belles,Haute-Vienne

Illumination du village de Noël le 8 décembre à 19h ( parking de la pharmacie )

Présence du père Noêl

Vin chaud

Les illuminations seront visible jusqu’au 3 janvier 2024.

Square Rhin et Danube

Illumination of the Christmas village on December 8 at 7pm ( pharmacy parking lot )

Santa Claus in attendance

Mulled wine

The illuminations will be visible until January 3, 2024

Iluminación del pueblo navideño el 8 de diciembre a las 19.00 horas (aparcamiento de la farmacia)

Papá Noel estará presente

Vino caliente

La iluminación será visible hasta el 3 de enero de 2024

Beleuchtung des Weihnachtsdorfes am 8. Dezember um 19 Uhr ( Parkplatz der Apotheke )

Anwesenheit des Weihnachtsmanns

Glühwein

Die Beleuchtung wird bis zum 3. Januar 2024 sichtbar sein

Mise à jour le 2023-11-09 par SPL Terres de Limousin