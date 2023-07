CHASSE AU TRESOR – ALICE ET LE ROI LEON Square René Cassin Valras-Plage, 1 juillet 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

Mais où est passé Léon, un des deux rois hippocampe de Valras-Plage ?

Laissez-vous entraîner dans une chasse aux indices étonnante, les pieds dans le sable, pour tenter de le retrouver. Gardez l’œil bien ouvert, nous avons besoin de vous !.

Square René Cassin

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



But where is Leon, one of the two seahorse kings of Valras-Plage?

Let yourself be drawn into an astonishing hunt for clues, with your feet in the sand, to try to find him. Keep your eyes open, we need you!

Pero, ¿dónde se ha metido León, uno de los dos reyes caballito de mar de Valras-Plage?

Déjese arrastrar a una increíble búsqueda de pistas, con los pies en la arena, para intentar encontrarlo. Mantén los ojos abiertos, ¡te necesitamos!

Aber wo ist Leon, einer der beiden Seepferdkönige von Valras-Plage, geblieben?

Lassen Sie sich auf eine erstaunliche Spurensuche mit den Füßen im Sand verwickeln, um zu versuchen, ihn zu finden. Halten Sie die Augen offen, wir brauchen Ihre Hilfe!

