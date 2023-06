Concert de quartier de la Sardagne Square Pierre VALLET Cluses Cluses Catégorie d’Évènement: Cluses Concert de quartier de la Sardagne Square Pierre VALLET Cluses, 18 juin 2010, Cluses. Concert de quartier de la Sardagne Vendredi 18 juin 2010, 20h30 Square Pierre VALLET Concert au centre commercial de la Sardagne organisé par le conseil de quartier.

A cette occasion nous présenterons un programme composé à partir de morceaux extraits de nos derniers spectacles : « Portrait d’enfants » et « 700 ans des Franchises Clusiennes ». Square Pierre VALLET Centre commercial de la Sardagne Avenue des Lacs , 74300 Cluses Cluses Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2010-06-18T20:30:00+02:00 – 2010-06-18T22:00:00+02:00

2010-06-18T20:30:00+02:00 – 2010-06-18T22:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Cluses Autres Lieu Square Pierre VALLET Adresse Centre commercial de la Sardagne Avenue des Lacs , 74300 Cluses Ville Cluses Lieu Ville Square Pierre VALLET Cluses

Square Pierre VALLET Cluses https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cluses/

Concert de quartier de la Sardagne Square Pierre VALLET Cluses 2010-06-18 was last modified: by Concert de quartier de la Sardagne Square Pierre VALLET Cluses Square Pierre VALLET Cluses 18 juin 2010