Fête quartier Sardagne Square Pierre VALLET Cluses Cluses Catégorie d’Évènement: Cluses Fête quartier Sardagne Square Pierre VALLET Cluses, 20 juin 2009, Cluses. Fête quartier Sardagne Samedi 20 juin 2009, 18h00 Square Pierre VALLET Le quartier de la Sardagne nous invite, comme chaque année, à venir faire un concert en plein air.

Ce concert se déroulera dans le centre commercial de la Sardagne à partir de 190h30.

A cette occasion, notre orchestre proposera un programme varié.

Venez nombreux Square Pierre VALLET Centre commercial de la Sardagne Avenue des Lacs , 74300 Cluses Cluses Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2009-06-20T18:00:00+02:00 – 2009-06-20T22:00:00+02:00

Catégorie d'Évènement:
Cluses

Lieu
Square Pierre VALLET

Adresse
Centre commercial de la Sardagne
Avenue des Lacs , 74300 Cluses

Ville
Cluses

