4ème Salon du mariage Square Pierre-Armand Thiébaut Briare, dimanche 21 janvier 2024.

Briare Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-21 10:00:00

fin : 2024-01-21 18:00:00

Le 4ème Salon du mariage organisé par Briare Evenements aura lieu les 20 et 21 janvier à partir de 10 h 00 au centre socio-culturel . Les défilés se dérouleront à 11 h 30 et 16 h 30. Un bon d’achat de 500€ est à gagner pour l’achat d’une robe de mariée chez Les mariés de Sully. Cet événement est réalisé avec la collaboration d’Elodie Dion.

2 EUR.

Square Pierre-Armand Thiébaut

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2024-01-08 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX