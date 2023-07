Comédie musicale Pantin-Pantine à Briare Square Pierre-Armand Thiébaut Briare, 15 décembre 2023, Briare.

Briare,Loiret

L’association Autrement classique propose une comédie musicale Pantin Pantine au centre socio-culturel de Briare les 15 et 16 décembre..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . 10 EUR.

Square Pierre-Armand Thiébaut

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire



The Autrement Classique association presents a musical Pantin Pantine at the Briare socio-cultural center on December 15 and 16.

La asociación Autrement Classique organiza un musical Pantin Pantine en el centro sociocultural de Briare los días 15 y 16 de diciembre.

Der Verein Autrement classique bietet am 15. und 16. Dezember im soziokulturellen Zentrum von Briare das Musical Pantin Pantine an.

