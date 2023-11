Concert de la Sainte Cécile avec l’harmonie de Briare Square Pierre-Armand Thiebaut Briare, 9 décembre 2023, Briare.

Briare,Loiret

Concert de la Sainte Cécile au CSC de Briare le 9 décembre à 18 h 00. Un impressionnant ensemble d’instruments à vent, de cordes et percussions seront rassemblés sur la scène pour votre plus grand plaisir… Une partie des recettes sera reversée à l’AFM Téléthon..

Square Pierre-Armand Thiebaut

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire



Sainte Cécile concert at CSC Briare on December 9 at 6:00 pm. An impressive array of wind, string and percussion instruments will take to the stage for your enjoyment? Part of the proceeds will be donated to AFM Téléthon.

Concierto de Sainte Cécile en el CSC de Briare el 9 de diciembre a las 18.00 h. Un impresionante despliegue de instrumentos de viento, cuerda y percusión estará en el escenario para su disfrute.. Una parte de la recaudación se destinará a AFM Téléthon.

Cäcilienkonzert im CSC Briare am 9. Dezember um 18.00 Uhr. Ein beeindruckendes Ensemble von Blas-, Streich- und Schlaginstrumenten wird auf der Bühne zu Ihrem Vergnügen versammelt sein Ein Teil der Einnahmen wird an den AFM Telethon gespendet.

