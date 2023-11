Concert avec la chorale Pourquoi pas ? Square Pierre Armand Thiebaut Briare, 2 décembre 2023, Briare.

Briare,Loiret

L’UNC de Briare-Ouzouer fête son 100e anniversaire et vous invite au concert de la chorale Pourquoi pas ? le 2 décembre à l’auditorium du CSC à Briare, à 20 h 30. Participation libre..

Samedi 2023-12-02 20:30:00 fin : 2023-12-02 . .

Square Pierre Armand Thiebaut

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire



The Briare-Ouzouer UNC is celebrating its 100th anniversary and invites you to a concert by the Pourquoi pas? choir on December 2 at the CSC auditorium in Briare, at 8:30 pm. Free admission.

La UNC de Briare-Ouzouer celebra su centenario y le invita a un concierto del coro Pourquoi pas? el 2 de diciembre en el auditorio de la CSC de Briare, a las 20h30. Entrada gratuita.

Die UNC Briare-Ouzouer feiert ihr 100-jähriges Bestehen und lädt Sie zum Konzert des Chors Pourquoi pas? am 2. Dezember im Auditorium des CSC in Briare um 20:30 Uhr ein. Kostenlose Teilnahme.

