Concert théâtalisé : Beethoven, une passion marseillaise Square Pierre-Armand Thiébaut Briare, 16 septembre 2023, Briare.

Briare,Loiret

Venez assister à un concert classique théâtralisé Beethoven, une passion marseillaise ! L’association Autrement classique produit ce spectacle le 16 septembre à l’auditorium Jean Poulain à 20 h 00. Pour toute information, merci de contacter le 06 71 96 77 52..

Samedi 2023-09-16 20:00:00 fin : 2023-09-16 . 8 EUR.

Square Pierre-Armand Thiébaut

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire



Come and enjoy a theatrical classical concert Beethoven, une passion marseillaise! The Autrement Classique association is producing this show on September 16 at the Jean Poulain auditorium at 8:00 pm. For further information, please contact 06 71 96 77 52.

Venga a disfrutar de un concierto clásico teatralizado Beethoven, ¡una pasión marsellesa! La asociación Autrement Classique produce este espectáculo el 16 de septiembre en el auditorio Jean Poulain a las 20.00 h. Para más información, llame al 06 71 96 77 52.

Besuchen Sie ein theatralisches klassisches Konzert Beethoven, eine Leidenschaft aus Marseille! Der Verein Autrement classique produziert diese Aufführung am 16. September im Auditorium Jean Poulain um 20.00 Uhr. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Nummer 06 71 96 77 52.

