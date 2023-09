Atelier d’initiation au djembé Square Pfalzgrafenweiler La Loupe, 28 décembre 2023, La Loupe.

La Loupe,Eure-et-Loir

Venez découvrir le djembé lors d’un atelier d’initiation proposé par la bibliothèque de La Loupe. Sur inscription..

2023-12-28 fin : 2023-12-28 16:00:00. .

Square Pfalzgrafenweiler

La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Come and discover the djembe during an introductory workshop offered by the La Loupe library. Registration required.

Venga a descubrir el djembé en un taller de iniciación organizado por la biblioteca La Loupe. Inscripción obligatoria.

Entdecken Sie die Djembe bei einem Einführungsworkshop, der von der Bibliothek in La Loupe angeboten wird. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT DU PERCHE