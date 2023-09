Atelier dessin : faire son auto-portrait Square Pfalzgrafenweiler La Loupe, 3 novembre 2023, La Loupe.

La Loupe,Eure-et-Loir

Venez découvrir l’art de l’auto-portrait avec l’atelier dessin proposé par Chadia Loueslati.

Suivi d’une séance de dédicaces..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 16:00:00. .

Square Pfalzgrafenweiler

La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Come and discover the art of self-portraiture with Chadia Loueslati’s drawing workshop.

Followed by a signing session.

Venga a descubrir el arte del autorretrato con el taller de dibujo de Chadia Loueslati.

A continuación, sesión de firmas.

Entdecken Sie die Kunst des Selbstporträts mit dem von Chadia Loueslati angebotenen Zeichenworkshop.

Anschließend folgt eine Signierstunde.

