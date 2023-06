Rencontre avec Paola Pigani autour de son ouvrage Et ils dansaient le dimanche Square Pernet Ducher Vénissieux Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Vénissieux Rencontre avec Paola Pigani autour de son ouvrage Et ils dansaient le dimanche Square Pernet Ducher Vénissieux, 17 septembre 2023, Vénissieux. Rencontre avec Paola Pigani autour de son ouvrage Et ils dansaient le dimanche Dimanche 17 septembre, 16h00 Square Pernet Ducher Entrée libre Embauchée dans une usine de production de viscose dans les années 1930, Szonja arrive dans l’agglomération lyonnaise pleine d’espoir. Après avoir habité chez les sœurs, elle fait la rencontre d’une communauté ouvrière cosmopolite. Le roman invite à découvrir le combat intime et collectif d’une ouvrière étrangère dans la banlieue lyonnaise de l’entre-deux-guerres. Square Pernet Ducher Rue Jeanne Labourbe, 69200 Vénissieux Vénissieux 69200 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://venissieux.fr/ Square municipal. Une roseraie retrace l’histoire des grandes familles rosiéristes Vénissianes des XIXe et XXe siècle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 Editions Liana Levi Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Vénissieux Autres Lieu Square Pernet Ducher Adresse Rue Jeanne Labourbe, 69200 Vénissieux Ville Vénissieux Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Square Pernet Ducher Vénissieux

Square Pernet Ducher Vénissieux Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/venissieux/