Vénissieux Exposition Vénissieux, Le verre et l’acier Square Pernet Ducher Vénissieux, 17 septembre 2023, Vénissieux. Exposition Vénissieux, Le verre et l’acier Dimanche 17 septembre, 14h30 Square Pernet Ducher Entrée libre Cette exposition, conçue spécialement pour les Journées européennes du patrimoine 2023, vous propose de plonger dans l’histoire de la Verrerie ouvrière de Vénissieux, fondée en 1897, et dans le quotidien de ses ouvriers. Square Pernet Ducher Rue Jeanne Labourbe, 69200 Vénissieux Vénissieux 69200 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://venissieux.fr/ Square municipal. Une roseraie retrace l’histoire des grandes familles rosiéristes Vénissianes des XIXe et XXe siècle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

