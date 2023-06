Translucide – Atelier de peinture sur verre avec l’artiste Julie Kieffer Square Pernet Ducher Vénissieux, 17 septembre 2023, Vénissieux.

Translucide – Atelier de peinture sur verre avec l’artiste Julie Kieffer Dimanche 17 septembre, 14h30, 16h00 Square Pernet Ducher A partir de 8 ans

Découvrez comment la lumière et la couleur résonnent bien ensemble au travers de cet atelier de peinture sur verre. L’artiste Julie Kieffer vous invite à puiser dans votre imagination pour dessiner sur du verre des motifs figuratifs, abstraits, floraux, végétaux, géométriques ou complètement expérimentaux. Le mot translucide n’aura plus de secret pour vous !

Square Pernet Ducher Rue Jeanne Labourbe, 69200 Vénissieux Vénissieux 69200 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://venissieux.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 72 21 44 98 »}, {« type »: « email », « value »: « centredart@ville-venissieux.fr »}] Square municipal. Une roseraie retrace l’histoire des grandes familles rosiéristes Vénissianes des XIXe et XXe siècle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

