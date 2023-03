Portes ouvertes de mon atelier d’encadrement et de dorure Square Payret Dortal Vanves Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Portes ouvertes de mon atelier d’encadrement et de dorure Square Payret Dortal, 31 mars 2023, Vanves. Portes ouvertes de mon atelier d’encadrement et de dorure 31 mars – 2 avril Square Payret Dortal Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art, je vous propose de venir découvrir le métier de doreur ornemaniste. Je pourrais vous expliquer les différents types de dorure à la feuille d’or à savoir dorure à la détrempe ou dorure à la mixtion afin que vous puissiez comprendre et repérer à l’avenir les dorures utilisées dans les musées et les batiments publiques. Vous découvrirez les outils du doreur : colle de peau de lapin, blanc de meudon, fer à reparer, feuille d’or et feuille de cuivre, assiette…. Ce sera aussi l’occasion de découvrir qu’il existe plein d’applications plus modernes en dorure. En outre, je pourrai vous présenter mon travail d’encadreur sur mesure avec une présentation des outils et des matières premières de l’encadreur. Ce sera l’occasion d’apprendre la différence entre la marie louise ou le passe partout ou encore le cadre vitrine ou l’entre deux verres. Je serai très heureuse de vous faire découvrir mon quotidien. Square Payret Dortal Vanves 13 rue de Chatillon Vanves 92170 Square Payret Dortal Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/la_graine_de_fleur_doree/?hl=fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

