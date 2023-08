Projections Square Payret-Dortail Vanves Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Vanves Projections Square Payret-Dortail Vanves, 16 septembre 2023, Vanves. Projections Samedi 16 septembre, 10h30 Square Payret-Dortail Entrée libre Projections salle Latapie. 10h30 Film Histoire Vanves (26 mn).

12h : Film Le 13 et ses artistes (26 mn).

17h : Découvrir le ciel de Vanves ce jour-là. Video projection. Square Payret-Dortail 13 rue Châtillon 92170 Vanves Vanves 92170 Hauts-de-Seine Île-de-France 06 51 70 55 18 https://ikhone.wixsite.com/ceuxdu13 Découverte de l’ensemble d’habitations à bon marché réalisé par l’architecte Maurice Payret-Dortail (1874-1929), ensemble novateur à l’époque dont les cours-jardins abritent des ateliers d’artistes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

