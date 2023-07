CORASSON Square Paul Pic Bron Catégories d’Évènement: Bron

Métropole de Lyon CORASSON Square Paul Pic Bron, 10 juillet 2023, Bron. CORASSON Lundi 10 juillet, 19h00 Square Paul Pic entrée libre Pôle en Scènes propose à des danseurs amateurs de rejoindre la création du spectacle CORRASON dans lequel l’univers du multi-instrumentiste Stracho Temelkovski se mêle au langage chorégraphique de Mourad Merzouki. Venez découvrir ce spectacle rare et plein de poésie en plein air ! Square Paul Pic Square Paul Pic 69500 Bron Bron 69500 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

