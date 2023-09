LES 100 ANS DU VERGER Square Parsy Tourcoing, 16 septembre 2023, Tourcoing.

Sur le cimetière du quartier de la Croix-Rouge désaffecté vers 1900,

transformé et cultivé en jardins ouvriers à partir de 1914-1918, un square

est créé avec un verger municipal en 1923. Les travaux sont menés sous

la direction de Monsieur Joly, jardinier-chef de la Ville de Tourcoing,

membre actif de la Société d’horticulture. Le verger cache des arbres

fruitiers, pommiers et poiriers, des variétés anciennes aux doux noms

de : Triomphe de Vienne, Beurre superfine, Fondante des Bois, Duchesse

d’Angoulême, etc. En 2023, le verger conservatoire fête son centenaire.

Présentation des fruits et légumes du verger conservatoire des Hauts de France

Opération Plantons le décor® par les Espaces naturels régionaux, qui permet aux habitants de planter des arbres, arbustes, fruitiers et légumes d’origine régionale

Découverte de l’apiculture à Tourcoing

Savez-vous planter des choux ? Conseils et echniques pour planter

Instant musical par l’Harmonie de la Croix- Rouge

Dégustation de pâtisseries réalisée avec les fruits du verger et confectionnées par le Centre social de la Marlière

Buvette tenue par l’Amicale des jardiniers

