Festival des Essentiels 2023 : concert « Alee et Mourad » Square Mozart Gennevilliers Gennevilliers Catégories d’Évènement: Gennevilliers

Hauts-de-Seine Festival des Essentiels 2023 : concert « Alee et Mourad » Square Mozart Gennevilliers, 3 août 2023, Gennevilliers. Festival des Essentiels 2023 : concert « Alee et Mourad » Jeudi 3 août, 19h00 Square Mozart Entréé libre Poète rappeur, c’est un joli maniement de la langue et des idées qui s’allie aux mélodies d’Alee. Le petit beur breton nous donne le goût des voyages à travers les continents et les émotions, de la tendresse à la colère avec détours du monde, rejoint dans son aventure par Mourad, chanteur de la Rue Ketanou. Square Mozart 11 bis rue Mozart 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T19:00:00+02:00 – 2023-08-03T20:30:00+02:00

2023-08-03T19:00:00+02:00 – 2023-08-03T20:30:00+02:00 ©Patrik Détails Catégories d’Évènement: Gennevilliers, Hauts-de-Seine Autres Lieu Square Mozart Adresse 11 bis rue Mozart 92230 Gennevilliers Ville Gennevilliers Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Square Mozart Gennevilliers

Square Mozart Gennevilliers Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gennevilliers/

Festival des Essentiels 2023 : concert « Alee et Mourad » Square Mozart Gennevilliers 2023-08-03 was last modified: by Festival des Essentiels 2023 : concert « Alee et Mourad » Square Mozart Gennevilliers Square Mozart Gennevilliers 3 août 2023