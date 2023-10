Cet évènement est passé Le 19e écolo. Eco-balade. Square Monseigneur Maillet, 16 Rue Augustin Thierry, 75019 Paris, France Paris Catégories d’Évènement: Département de Paris

Paris Le 19e écolo. Eco-balade. Square Monseigneur Maillet, 16 Rue Augustin Thierry, 75019 Paris, France Paris, 28 mai 2023, Paris. Le 19e écolo. Eco-balade. Dimanche 28 mai, 16h25 Square Monseigneur Maillet, 16 Rue Augustin Thierry, 75019 Paris, France Tarifs : Enfant accompagné ; Adulte 10€ Redécouvrez le 19e arrondissement ET son Histoire à travers le prisme de l’écologie. Cette éco-balade de deux heures à travers le 19e débute Place des Fêtes. Nous cheminerons jusqu’au bassin de La Villette, en passant par les Buttes Chaumont et la bucolique Mouzaïa. Nous découvrirons des sites écolos, des associations, des coopératives écolos. Nous aborderons l’histoire de l’arrondissement, mais aussi les liens entre l’écologie et l’histoire des lieux. A travers de ce que nous verrons « physiquement », nous évoquerons des thèmes aussi divers que l’économie circulaire, les transports, la biodiversité, le bio, le recyclage, la consommation écolo, les déchets, l’urbanisme, la pollution atmosphérique, etc… Parmi les nombreux arrêts prévus, vous découvrirez des adresses et des sites écolos uniques et inspirants. Le rendez-vous exact est à 14h25, à côté du kiosque à musique, au centre du square Monseigneur Maillet. Métro Place des Fêtes.

Durée : 2h

Activité organisée par Laurent – Fondateur

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/le-19e-ecolo-eco-balade

