Vide-greniers ça marche pour Jaurès Square Monrepos, Floirac, 12 mai 2024, Floirac.

Vide-greniers ça marche pour Jaurès Dimanche 12 mai 2024, 08h30 Square Monrepos,

Vide-greniers annuel de l’association ça marche pour Jaurès,

sur le square Monrepos

Concert à 14h30

Entrée libre

SUR PLACE

-restauration sucrée/salée

-buvette: softs et bières

-tombola

-toilettes

Pour les exposants, 10€ les 3 mètres.Sur inscription. tables non fournies

Square Monrepos, cours Gambetta, 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://dgxy.link/videgreniersjaures »}, {« type »: « email », « value »: « videgrenierjauresfloirac@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 38 20 87 31 »}] https://dgxy.link/videgreniersjaures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-12T08:30:00+02:00 – 2024-05-12T17:00:00+02:00

2024-05-12T08:30:00+02:00 – 2024-05-12T17:00:00+02:00

vide greniers seconde-main