Cet évènement est passé Partir en livres / Journées lecture Square Meynet Alfortville Catégories d’Évènement: Alfortville

Val-de-Marne Partir en livres / Journées lecture Square Meynet Alfortville, 12 juillet 2023, Alfortville. Partir en livres / Journées lecture 12 et 13 juillet Square Meynet Accès libre et gratuit Les médiathèques d’Alfortville s’associent à l’association La compagnie des parents et à la librairie L’établi pour deux journées dédiées à la lecture sur le thème de la liberté dans une ambiance familiale dans 2 squares. Au programme des ateliers, des lectures et des jeux sous les platanes alfortvillais.

Mercredi 12 juillet au square Meynet – Alfortville

Jeudi 13 juillet de 14h à 17h au square St PIerre – Alfortville Square Meynet Alfortville 94140 Alfortville Alfortville 94140 Vert de Maisons Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T10:00:00+02:00 – 2023-07-12T18:00:00+02:00

2023-07-13T14:00:00+02:00 – 2023-07-13T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Alfortville, Val-de-Marne Autres Lieu Square Meynet Adresse Alfortville 94140 Alfortville Ville Alfortville Departement Val-de-Marne Lieu Ville Square Meynet Alfortville

Square Meynet Alfortville Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/alfortville/