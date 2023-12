Dax Tellement Noël : le village des enfants Square Max Moras Dax, 1 décembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Un espace d’activités dédié pour les enfants avec quatre structures gonflables, animaux de la Petite Ferme de Pouillon et balades à poney et un stand sucré pour les petites faims…

2023-12-23 fin : 2023-12-30 18:00:00. EUR.

Square Max Moras

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



A dedicated children’s activity area with four inflatables, animals from the Petite Ferme de Pouillon, pony rides and a sweet stand for those with a small appetite.

Un espacio dedicado a las actividades infantiles con cuatro estructuras hinchables, animales de la Petite Ferme de Pouillon, paseos en poni y un puesto de golosinas para los más golosos.

Ein eigener Aktivitätsbereich für Kinder mit vier Hüpfburgen, Tieren der Petite Ferme de Pouillon und Ponyreiten sowie einem Süßigkeitenstand für den kleinen Hunger.

