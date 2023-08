Spectacle folklorique landais Square Max Moras Dax, 15 septembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Venez découvrir les danses au sol et sur échasses du groupe folklorique Les Gouyats de l’Adou. Accompagné d’instruments traditionnels landais..

2023-09-15 fin : 2023-09-15 . EUR.

Square Max Moras Terrasse de l’Hôtel de Ville

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come to discover the dances on the ground and on stilts of the folk group Les Gouyats de l’Adou. Accompanied by traditional Landes instruments.

Venga a descubrir las danzas de suelo y zancos del grupo folclórico Les Gouyats de l’Adou. Acompañado de instrumentos tradicionales de las Landas.

Entdecken Sie die Tänze am Boden und auf Stelzen der Folkloregruppe Les Gouyats de l’Adou. Begleitet von traditionellen Instrumenten aus der Region Landes.

Mise à jour le 2023-08-20 par OT Grand Dax